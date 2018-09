Grundschule Lübz : Vorbereitung für die Schule

In der Grundschule Lübz können Kinder bald angemeldet werden.

von svz.de

27. September 2018, 11:00 Uhr

Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind, sondern auch die Zeit, in der Eltern ihre Kinder für die Grundschule anmelden müssen. Für das Schuljahr 2019/2020 sind alle Kinder, die zwischen dem 1. Juli 2012 und dem 30. Juni 2013 geboren wurden, anzumelden. Auch Kinder, die für das laufende Schuljahr zurückgestellt wurden, sind neu anzumelden.

Dies ist am Montag, 15. Oktober, sowie Mittwoch, 17. Oktober, bis Freitag, 19. Oktober, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr im Sekretariat möglich. Am Dienstag, 16. Oktober ist das Sekretariat von 13 bis 18 Uhr besetzt.

Das Einzugsgebiet der Lübzer Grundschule umfasst die Stadt sowie die Gemeinden Kritzow, Gehlsbach, Kreien und Gischow. Ab dem 15. Oktober können im Sekretariat auch Anträge auf einen Hortplatz abgeholt werden.