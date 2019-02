Granzin : Volles Haus beim sechsten Spieleabend

von svz.de

11. Februar 2019, 08:20 Uhr

Der 6. Spieleabend begann am Freitag mit dem Kassenbericht, der ohne Beanstandungen akzeptiert wurde. Anschließend ging es an den Spielertischen mit 37 Teilnehmern wieder um eine möglichst gute Tageswertung. Das meiste Spielerglück hatten beim Würfeln Anita Reichenberg mit überragenden 89 450 Punkten, Melanie Pohfeldt und Henry Prochnow – beim Rommeespiel Karin Graetsch, Hilde Knaak und Christiane Sender, beim Doppelkopf Ariane Köhler, Wilfried Natzke und Anke Pohla, beim Skat Ulli Buchholz, Georg Witt und Frank Müller. In der Gesmtwertung mit den 5 besten Wertungen führen zur Zeit beim Würfeln Anita Reichenberg mit 29 1850 Punkten, beim Rommeespiel Karin Graetsch mit 1570 Punkten, beim Doppelkopf Willi Gamlin mit 37 Punkten, beim Skat Frank Müller mit 8489 Punkten.

Zwei noch ausstehende Spieleabende können da noch einiges ändern. Der nächste Spieleabend findet am 8. März statt.