Die Polizei war seit Donnerstag mit mehreren Streifenwagen und einem Fährtenhund auf der Suche nach der Vermissten.

von svz.de

28. Dezember 2018, 13:00 Uhr

Die seit Mittwoch vermisste 77-jährige Rentnerin aus Sachsen-Anhalt ist vor wenigen Minuten selbstständig in ihr Hotel in Plau am See zurückgekehrt. Weitere Einzelheiten sind in diesem Moment noch nicht bekannt.