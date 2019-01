Lübz : Vereine können sich fördern lassen

Anträge für Kulturprojekte im ersten Halbjahr müssen bis 31. Januar gestellt werden

von Carlo Ihde

07. Januar 2019, 20:00 Uhr

Vereine, Verbände und Initiativen sind auch im laufenden Jahr wieder aufgerufen, sich um Kulturfördermittel des Landkreises Ludwigslust-Parchim zu bewerben. Mit den Mitteln will der Landkreis eine vielfältige Kulturlandschaft in der gesamten Fläche erhalten und weiterentwickeln und besonders den ländlichen Raum für Einwohner und Touristen attraktiver machen. Förderfähig sind zum Beispiel gemeindeübergreifende öffentliche Vorhaben, Initiativen und Veranstaltungen. Diese sollen innovative Ansätze in der Kulturarbeit aufweisen oder das niederdeutsche Sprach- und Liedgut sowie die Traditionen pflegen. Möglich sind auch Projekte, die den überregionalen Kulturaustausch fördern oder als Schnittstelle städte- und kulturtouristische Angebote bündeln oder vernetzen. Voraussetzung für die Förderung ist, dass die Antragsteller einen finanziellen Eigenanteil einbringen. Die Förderanträge für Projekte, die im ersten Halbjahr 2019 umgesetzt werden sollen, müssen bis zum 31. Januar bei der Stabsstelle Bildung, Kultur und Sport des Landkreises eingereicht werden. Über die Förderung kann erst entschieden werden, wenn alle notwendigen Antragsunterlagen fristgemäß eingegangen sind und der Haushalt des Kreises freigegeben ist. Die detaillierte Kulturförderrichtlinie und alle Formulare finden sich im Internet auf der Seite www.kreis-lup.de/kultur.

Weitere Informationen erhalten die potentiellen Bewerber in der Kreisverwaltung bei Roswitha Krüger unter der Rufnummer 0 38 71 / 722 - 4009, per Email an roswitha.krueger@kreis-lup.de sowie bei Hartmut Puls unter Tel. 0 38 71 / 722 - 40 10 oder der Email-Adresse hartmut.puls@kreis-lup.de.