Plau am See : Überleben leicht gemacht

Volker Kreuzner kommt zur Lesung ins Burgmuseum

von Carlo Ihde

17. September 2019, 05:00 Uhr

Wie man in der Wildnis überlebt, das weiß Volker Kreuzner genau. Bei einer Fernsehshow gewann er einst 250 000 Euro, nachdem er sich als moderner „Robinson Crusoe“ der Herausforderung im Dschungel Malaysias gestellt hatte. „Jeden Tag triffst du neue Entscheidungen, von denen du nicht weißt, was sie mit dir machen. Es gibt kein Richtig und kein Falsch. Nur ein Ja oder ein Nein zur nächsten Etappe deines Weges“, resümiert Kreuzner. Über seine Erfahrungen hat er ein Buch geschrieben, das er auf einer Lesung am kommenden Samstag ab 19 Uhr im Burgmuseum Plau vorstellen wird. Das Museum und der Plauer Heimatverein freuen sich auf zahlreiche Besucher. Der Eintritt ist frei.