Suckow : Tunnel und Rutsche für die Ruhner Zwerge

Firma spendet Geld für Kita-Kinder

„Wir möchten eine Rutsche und einen Tunnel“, so klang es aus den Kehlen der Mädchen und Jungen der ASB-Kindereinrichtung „Ruhner Zwerge“ in Suckow. Und dann erklang ein Dankeslied, denen ein Scheck überreicht wurde. „1500 Euro für unseren neuen Spielplatz von der Reinigungs- und Kommunaltechnikfirma Reitec aus Crivitz“, erläuterte Annett Weissensee. Verkaufsleiter Michael Schult wohnt im Nachbarort Marnitz, in den Ruhner Kindergarten geht sein Kind. Der bisherige Spielplatz liegt etwas abseits, die Geräte sind veraltert. Für das kommende Jahr ist ein neuer hinter dem Feuerwehrgerätehaus geplant. Der soll rund 35 000 Euro kosten, weitere Sponsoren werden gesucht.