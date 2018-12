Träumereien zum Jahresausklang

„Internationale Musiktage am Plauer See“ gingen jetzt mit zwei Abschlusskonzerten in der Kirche zu Stuer zu Ende

28. Dezember 2018, 05:00 Uhr

In diesem Jahr gab es in der Kirche zu Stuer wieder zwei stimmungsvolle Abschlusskonzerte der „Internationalen Musiktage am Plauer See“: Die französische Violinistin Elsa Claveria, 1. Konzertmeisterin der Neubrandenburger Philharmonie, und die Pianistinnen Heide und Christiane Klonz hatten ein Programm mit einer Auswahl der schönsten und bekanntesten Werke für Violine und Klavier, für Klavier solo und Klavier zu vier Händen einstudiert, um es ihren vielen Zuhörern darzubieten. Es war ein Wechsel von tief berührenden, zum Nachdenken anregenden und auch humorvollen Gedichten, die Christiane Klonz mit schauspielerischem Talent rezitierte und von Kompositionen berühmter Meister, die die drei Künstlerinnen auf ihren Instrumenten ebenso einfühlsam interpretierten. Die beiden vierhändigen Stücke „Unterm Lichterbaum“ und „Süßer die Glocken nie klingen“ kamen mit großer Ruhe und verträumten Klängen daher. Bei der ebenfalls vierhändig von Heide und Christiane Klonz gespielten temperamentvollen „Petersburger Schlittenfahrt“ wurde es virtuos und brillant. Mit harmonischem Zusammenspiel und großer dynamischer Vielfalt brachten Elsa Claveria und Christiane Klonz u.a. klassische Werke von Johann Sebastian Bach („Adagio D-Dur“, „Jesus bleibet meine Freude“, „Air“ aus der Orchestersuite Nr. 2 in D-Dur und auch das „Ave Maria“ von Charles Gounod über das erste Präludium), von Wolfgang Amadeus Mozart („Ave verum“), von Engelbert Humperdinck („Abendsegen“ aus „Hänsel und Gretel“), von Antonio Vivaldi („Der Winter“ aus den „Vier Jahreszeiten“), von Franz Schubert („Ständchen“) und von Christoph Willibald Gluck („Melodie“) anmutig und graziös zu Gehör. Von Robert Schumann stammten die beiden kontrastreichen solistischen Klavierstücke: „Knecht Ruprecht“ und „Von fremden Menschen und Ländern“. Das „Lied ohne Worte“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy wurde durch einen lebhaften Dialog zwischen Violine und Klavier geprägt. Sehr zu Herzen gehend war auch der warme Streicherton bei der „Méditation“ von Jules Massenet, vom Klavier sensibel begleitet. Langanhaltender Applaus des Publikums und das gemeinsame Musizieren von vier Weihnachtsliedern ließen die Abende ausklingen.