Von Blüten und Düften : Tete-a-tete mit einem Rosenkavalier

Thomas Proll, Chefzüchter einer der bedeutendsten Rosenzuchtbetriebe weltweit, spricht in Plau über Duftrosen, alte und neue Sorten…

von Simone Herbst

28. Januar 2018, 05:00 Uhr

„Umgeben von Rosenblütenduft lässt sich herrlich träumen…!“ Wer Rosen liebt, vielleicht sogar ein wenig mehr über sie weiß und seine liebsten Sorten im eigenen Garten hegt, wird das sicher unterschreiben. Auch der Verein „Wir leben“, der in diesem Jahr zehnjähriges Jubiläum hat, verschrieb sich von seiner Stunde Null an der Königin der Blumen. Wenngleich damals auch noch als Interessengemeinschaft „Plau lebt“. Quasi zum Auftakt hatte der Verein Thomas Proll von „W. Kordes’ Söhne“ zu einem Vortrag über Duftrosen nach Plau eingeladen. Der Saal im Parkhotel Klüschenberg platzte damals fast aus allen Nähten. Wen wundert’s! Das Unternehmen ist einer der bedeutendsten Rosenzuchtbetriebe weltweit und hat viele bekannte Rosensorten hervorgebracht. Und Thomas Proll ist nicht irgendwer. Er ist der Züchtungsleiter auf den großen Feldern der schleswig-holsteinschen Rosenschule – und kommt in Kürze wieder nach Plau am See. Ja, er folgt erneut der Einladung des Vereins, mit dem ihn seit seinem ersten Besuch eine enge Partnerschaft verbindet. Am 8. Februar um 19 Uhr ist er wieder in einem Vortrag im Hotel Klüschenberg zu erleben. Proll wird natürlich über Duftrosen sprechen, über alte und neue Sorten, wie man sie im eigenen Garten am besten zur Geltung bringen kann und er wird seinen (kostenfreien) Vortrag mit einer Diashow würzen. Vereinsvorsitzender Marco Rexin freut sich: „Es wird ein Fest für die Sinne, die Lust macht auf das kommende Rosenjahr.“

Zu Thomas Proll sollte man wissen: Er wurde 1967 in Barmstedt unweit der Rosenschule W. Kordes‘ Söhne geboren. Der Familientradition folgend lernte er in fünfter Generation Baumschulgärtner und absolvierte anschließend an der Universität Hannover das Studium der Gartenbauwissenschaften. Seine Diplomarbeit mit dem Thema „Anfälligkeit von Rosenarthybriden gegen Echten Mehltau“ führte zu ersten Kontakten zur Firma Kordes. Im Frühjahr 1996 dann begann er genau hier zu arbeiten. Als Züchtungsleiter ist Thomas Proll nunmehr seit 1998 verantwortlich für die Entwicklung neuer Gartenrosen. Und was dies betrifft anerkannte Koryphäe.

„Er ist gefragt, reist inzwischen durch die ganze Welt und referiert vor Königshäusern. Rosenfreunde in ganz Europa strömen zu seinen Vorträgen, ebenso wie die in Japan, Indien, Süd- und Latainamerika“, freut sich Marco Rexin, dass Proll den Termin in Plau aus alter Freundschaft sofort zusagte. Sein Vortrag setzt am Beginn des Jubiläumsjahres des Vereins einen treffenden Akzent. Er erinnert nämlich gleichsam daran, wie alles begann. Damals vor zehn Jahren, initiierte der Verein die Aktion Rosenstadt. „Wir hatten uns überlegt, wie sich viele Menschen engagieren können, in einer Stadt mit wenig Industrie, viel Dienstleistung. Das Engagement sollte bezahlbar sein, kurzfristigen Effekt haben, aber auch langfristig wirken. Und so kamen wir auf die Idee, Plau zur Rosenstadt zu machen“, erinnert sich Rexin. Mit den Schulen suchten die ersten Mitstreiter das Gespräch, dann wurden interessierte Bürger eingeladen. Zu jenem eingangs schon erwähnten Abend im Parkhotel, an dem die mittlerweile jährlich stattfindende Rosenpflanzung als Vereinsprojekt vorgestellt wurde und Züchtungsleiter Thomas Proll als „Zugpferd“ seinen Vortrag hielt.

Bereits 2009 konnten die ersten Rosen gepflanzt werden, Rosen übrigens aus dem Hause „W. Kordes’ Söhne“. „Wir sind dankbar, dass die Idee von so vielen Leuten in Plau und in den umliegenden Ortsteilen mitgetragen wird“, betont der Vereinsvorsitzende. Auch, weil im Schlepptau dieser großen Resonanz bald eine zweite Idee geboren wurde. „Unsere Rosenreisen, die wir inzwischen ebenfalls jährlich durchführen“, sagt Rexin. Wegen der großen Nachfrage in diesem Jahr wahrscheinlich sogar an zwei Terminen. „Unsere Tour buchen nicht nur unsere Leute vor Ort, da fahren ebenso Schweriner mit, Rosenfreunde aus Parchim, Güstrow, Sternberg, Boizenburg…“, schwärmt der Plauer und er ist all jenen dankbar – Mitstreitern wie Partnern – die den Verein und seine Initiative in den letzten zehn Jahren immer unterstützt haben. Der Vollständigkeit halber: 2013 wurde die lose Interessenvereinigung „Plau lebt“ in den Verein „Wir leben“ umgewandelt. „Einer der Gründe“, so Marco Rexin, „die Aktivitäten waren vielfältiger geworden, umfassen heute die Bereiche Bildung, Natur, Kultur und Wirtschaft“.