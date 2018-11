Domsühl : Tag der offenen Tür in der Eldetalschule

von svz.de

19. November 2018, 08:39 Uhr

An einem Sonnabendvormittag in die Schule: Am 24. November öffnet der Regionalschulteil der Eldetalschule Domsühl wieder seine Türen. Eingeladen sind in der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr alle Interessierten, Freunde, Förderer und Ehemalige. Vor allem richtet sich die Veranstaltung aber an Eltern von Schülern, die in Erwägung ziehen, hier die schulische Laufbahn in Jahrgangsstufe 5 fortzusetzen. Neben einem Programm zur Begrüßung und Einstimmung in der Aula können die Besucher anschließend die Klassen- und Fachräume besichtigen, Einblicke in Unterrichtsinhalte und Lernformen neuer Fächer gewinnen sowie mit Lehrern ins Gespräch kommen. Das Schülercafé bietet den Rahmen, um in Erinnerungen zu schwelgen.