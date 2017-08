digitale infrastruktur : Startschuss für Glasfaserbau in Plau

vergrößern 1 von 1 Foto: dPa 1 von 1

In der jüngsten Stadtvertretersitzung hat Plaus Bürgermeister Norbert Reier noch um Verständnis gebeten, wenn im Gehwegbereich Verteilerstationen für das entstehende DSL-Netz in Plau am See gebaut werden. Jetzt gibt die Wemacom Telekommunikation GmbH schon den Startschuss. In Teilgebieten werde in diesem Monat bereits mit den Erschließungsarbeiten begonnen. Ein neues Zeitalter beginne also auch im Luftkurort.

Angefangen wird bereits Mitte August und zwar im Teilbereich Plau-Nord. Das umfasst das Gebiet Quetzin sowie die Quetziner Straße.

Mehr zu schnellen Internet in Plau lesen Sie in der Print-Ausgabe und im e-Paper.

von Sabrina Panknin

erstellt am 01.Aug.2017 | 21:00 Uhr