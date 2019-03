Plau am See : Stadtführungen starten wieder im April

von nitr

13. März 2019, 21:38 Uhr

Die Tourist-Info Plau am See hatte im Februar ihre Stadtführer eingeladen, um sich sowohl für das gezeigte Engagement zu bedanken als auch die aktuellen Entwicklungen und Planungen in der Stadt vorzustellen. Unter anderem wurden den Stadtführern ihre neuen Arbeitszeiten mitgeteilt und diese sehen wie folgt aus: In den Monaten April, September und Oktober finden die Stadtführungen unabhängig von der Teilnehmerzahl immer am Sonnabend um 11 Uhr statt. Von Mai bis August geht es jeden Mittwoch um 15 Uhr und jeden Sonntag um 15 Uhr los. Treffpunkt ist an der Tourist-Info, Marktstraße 20.