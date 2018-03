Goldberg : Speedway-Ass räumt Pokale ab

Heiße Reifen, Fußbälle, Kegel gehören zum täglichen Leben von Percy aus Goldberg dazu

von Karin Mußfeldt

13. März 2018, 12:00 Uhr

Heiße Reifen, Fußbälle, Kegel... die gehören einfach zum täglichen Leben von Percy dazu. Paul Percy Martens ist elf Jahre alt, besucht die Walter-HusemannSchule in Goldberg, ist in der 5. Klasse. Und sein Lieblingsfach ist – natürlich Sport. Aber auch sonst kann sich sein Zeugnis sehen lassen: Paul Percy hat einen Zensurendurchschnitt von 1,4.

Aber, der Junge geht nicht nur gern zur Schule. Er hat auch etliche ganz besonders interessante Hobbies. Wenn man sein Zimmer betritt, dann kann man einfach nur noch staunen: Pokal an Pokal, Urkunden ohne Ende, Bilder mit Autogrammen… und noch viel mehr. Percy ist ein ganz aktiver Speedwayfahrer beim MCM Parchim.

So etwa mit sechs Jahren fing alles an. Sein Großvater hatte ihm ein „pocket bike“ gekauft und übte mit ihm am Goldberger Badestrand. In Güstrow hatten sie dann die „Kleinen“ mit ihren Maschinen fahren gesehen; da war es geschehen… So begann die große Leidenschaft für diesen Sport. In einem Kids Camp übte Percy dann ohne Ende und mit Leidenschaft. Unterstützt wurde er durch die Familie. Seine größten Fans sind seine Mama, sein kleiner Bruder Ben-Emil, Oma und Opa sowie sein Uropa Erwin, der in diesem Jahr schon 90 wird. Ab 2012 wurde Percy ganz aktiv und räumte seit dieser Zeit etliche Preise und Pokale ab: Teterow, Wittstock, Parchim, Danzig (Polen),Dänemark – überall ist Percy dabei – und mit Erfolg. In seinem Zimmer hat er 51 Pokale und Medaillen ohne Ende. Er war unter anderem 2015 bei den Landesmeisterschaften MV Landesmeister, ebenso 2016 und 2017. Beim Nikolausrennen in Polen (Stanowice)belegte er 2014 und 2015 jeweils den ersten Platz, wurde Clubmeister 2013 in Wittstock, 2014 und 2015 in Parchim, um nur einige der großen Erfolge zu nennen.

Percy hat aber auch noch andere sportliche Interessen. Er spielt Fussball beim TSV Goldberg 1902 e.V. und weiß auch, wie man mit Kegeln umgeht - beim KC Goldberg 1910.