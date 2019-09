Plau am See : Sondersitzung der Plauer Stadtvertreter

von Franziska Gutt

03. September 2019, 05:00 Uhr

Am Mittwoch, 11. September, findet um 19 Uhr im Plauer Rathaussaal eine Sondersitzung der Stadtvertretung statt. Hierzu lädt Dirk Tast, Bürgervorsteher in Plau, in einer öffentlichen Bekanntmachung ein. Dort geht es unter anderem den Austausch von Informationen und Beratung zum Verkehrskonzept der Stadt. Im nichtöffentlichen Teil werden die Vertreter zu einem Vergleich in einem Rechtsstreit abstimmen.