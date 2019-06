von Franziska Gutt

03. Juni 2019, 09:54 Uhr

Das Diakoniewerk Kloster Dobbertin lädt am Sonnabend, 15. Juni, ab 11 Uhr, zum traditionellen und kultigen Sommerfest ein. Höhepunkte der Veranstaltung sind: Karussell, Hüpfburg, Ponyreiten und das Bühnenprogramm der Bewohner, die in der Einrichtung für behinderte Menschen arbeiten und leben. Für das leibliche Wohl ist in großer Vielfalt gesorgt.