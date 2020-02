Lübz : Senioren feiern bunten Karneval

15 Gäste verkleideten sich zum Senioren-Fasching in der Lübzer Tagespflege

von Amelie Uding

18. Februar 2020, 18:29 Uhr

Pinke Haare, Glitzer-Hüte, rote und gelbe Tulpen, buntes Konfetti. Passend zur Karnevalszeit scheint in der Lübzer Tagespflege der Frühling eingekehrt zu sein. Wo man auch hinblickt, ob Essen oder Dekoration: An Farben mangelt es definitiv nicht. „Nicht umsonst lautetet unser Motto heute Buntes Treiben“, erklärt Leiterin Sigrid Hoborn. In der Tagespflege wurde gestern Senioren-Fasching gefeiert. Eine willkommene Abwechslung zum bislang trüben Winter.

So auch für Ingrid Vomaka, eine der insgesamt 15 Tagesgäste. „Damals war Fasching bei uns eine große Sache “, erinnert sich die Seniorin. Vor allem die Kinder hätten Fasching gefeiert. „Heute ist das leider weniger geworden. Und ich kann das ja auch nicht mehr so wie früher.“ Aber in erster Linie geht es auch gar nicht ums Tanzen oder Verkleiden. Hier zählt die Gemeinschaft. „Zuhause bin ich alleine. Und die Menschen hier sind so lieb und helfen, wo sie können“, sagt Vomaka. „Ich komme gerne hierher.“

Vor zwei Jahren wurde die Lübzer Tagespflege in der Blücherstraße eröffnet. Ob Backen oder Basteln, Sport oder ein zweites Frühstück: Hier können die Senioren gemeinsam verschiedene Aktivitäten ausprobieren und müssen so den Tag nicht alleine verbringen. Sigrid Hobron ist vollkommen überzeugt von dem Konzept. „Aber in Lübz braucht es noch ein wenig, bis sich das rumspricht“, sagt sie. Deshalb wird es zum zweijährigen Jubiläum Anfang Mai auch einen Tag der offenen Tür geben. Wer allerdings jetzt schon Interesse hat, der könne sich auch jederzeit bei der Tagespflege melden. „Wir vereinbaren dann gerne einen kostenlosen Schnuppertag“, sagt Hoborn. „Und im Moment gibt es bei uns noch freie Plätze.“

Zum Senioren-Fasching sind die Sitzplätze jedoch alle besetzt. Es wird Kuchen gegessen, gelacht, gesungen und geschunkelt, während im Hintergrund ein CD-Spieler „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ spielt. Dabei wird natürlich gemeinschaftlich angestoßen. Und zwar mit einer Tasse Kaffee.