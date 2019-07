Crivitz : Schützenfest startet lautstark

von svz.de

22. Juli 2019, 07:17 Uhr

Am kommenden Wochenende feiert die Crivitzer Schützenzunft ihr jährliches Schützenfest. Los geht es bereits am Freitag mit der Kranzniederlegung am Friedhof und dem Kanonenschießen. Die Kranzniederlegung findet 18.30 Uhr auf dem Friedhof an der Parchimer Straße statt. Um 19 Uhr beginnt dann das traditionelle Kanonenschießen auf der Festwiese in Crivitz. Das Schützenfest wird in diesem Jahr zusammen mit der Kindertagesstätte „Uns Lütten“ durchgeführt. Ab 9 Uhr geht es in den Räumen der Kita los. Nach dem Mittag wird dann ab 13 Uhr auf dem Gelände des Schützenvereins weitergefeiert.