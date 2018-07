Lübz : Schüler interviewen Ausbilder

Jugendliche der Fritz-Reuter-Schule Parchim besuchten zum „Betriebscasting“ das Restaurant Alter Amtsturm

von Armin Kung

03. Juli 2018, 05:00 Uhr

Als Melissa Schulz das Restaurant betritt, will sie eigentlich nur ihren Ausbildungsvertrag unterschreiben lassen. Etwas verblüfft steht sie vor dem Tisch direkt neben dem Eingang. Dort sitzt nicht nur ihre zukünftige Chefin, sondern auch eine Gruppe Schülerinnen. Für Melissa Schulz ist es wie ein Blick in die Vergangenheit, denn auch sie saß vor einem Jahr beim „Betriebscasting“ im Alten Amtsturm und interviewte Restaurant-Leiterin Marita Beck.

Doch an diesem Donnerstag sitzt nicht Melissa, sondern vier Schülerinnen der Fritz-Reuter-Schule aus Parchim in der Gaststätte. Die Achtklässlerinnen Christina Dobbertin, Michelle Holz, Toka Kfaah und Sarah Hallah wollen von der Chefin wissen, wie die Ausbildung in der Gastronomie funktioniert. Mit am Tisch sitzt auch Johannes Haupt. Er arbeitet für den Jessenitzer Aus- und Weiterbildungsverein und organisiert den ersten Kontakt zwischen regionalen Unternehmen und Schulen. „Der demographische Wandel ist nicht mehr zu leugnen, das spüren alle Betriebe. Umso wichtiger ist es, Betriebe und Schüler frühzeitig zusammenzubringen. Unser Betriebscasting ist so eine Möglichkeit“, sagt Haupt.

Die vier Achtklässlerinnen schwärmen allerdings noch von anderen Berufszielen, als der Gastronomie. Worte, wie Malerin, Hebamme oder Verkäuferin fallen in dem Gespräch. Doch Marita Beck ist nicht nur Geschäftsführerin, sondern kann auch motivieren. „Wenn ihr einen starken Willen habt, und gute Leistungen bringt, habt ihr viele Möglichkeiten bei mir. Melissa wollte auch erst nach Rostock und nun beginnt sie im August ihre Ausbildung bei uns“, sagt Beck.

Anne Böse kann die Aufstiegschancen solch einer Ausbildung bestätigen. Sie sitzt neben Marita Beck und ist Angestellte im Restaurant. Sie erzählt den Schülerinnen, wie sie mit 20, kurz vor dem Abschluss, schwanger wurde und zwei Jahre in Mutterzeit ging. Wie die Arbeitsagentur sie danach in eine Fahrradwerkstatt stecken wollte, weil niemand eine alleinerziehende Mutter einstellen wollte. Und wie sie daraufhin wieder vor Marita Beck im Amtsturm stand. „Ich habe noch eine Chance bekommen, meine Ausbildung als Restaurant-Fachkraft beendet und heute bin ich die rechte Hand von Frau Beck“, sagt sie. Die Schülerinnen nicken beeindruckt.

Trotzdem wollen sie Marita Beck auch nach harten Fakten ausfragen. Welche Ausbildungsberufe werden angeboten? Wie lange wird gearbeitet? Wie ist das Gehalt? Wird man nach der Ausbildung übernommen? Die Schülerinnen erfahren, dass zwei Ausbildungen möglich sind. Die zweijährige Ausbildung zur Fachkraft-Gastgewerbe und die dreijährige Ausbildung zur RestaurantFachkraft. Gearbeitet wird 40 Stunden in der Woche. „Das Gehalt liegt über dem Mindestlohn, aber mehr will ich beim ersten Kennenlernen nicht verraten. Und wenn ich euch bei guten Leistungen nicht übernehmen würde, wäre ich ja nicht besonders clever“, sagt Marita Beck. Doch nicht jeder sei für die Gastronomie gemacht. Flexibilität, eine offene Persönlichkeit und ein wenig Englischkenntnisse sollten Azubis mitbringen. „Neben dem Gastgewerbe sind wir auch Reiseleiter, Psychologe und Entertainer. Deshalb empfehle ich dringend Praktika zu machen, um zu sehen, ob der Beruf zu einem passt“, so Beck.

Schülerin Christina Dobbertin hat das Betriebscasting überzeugt. Am Ende fragte sie Marita Beck, ob sie einmal Probearbeiten könnte. Am kommenden Wochenende ist es schon so weit.