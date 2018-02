Erinnerungen an Jahrhundertwinter : Schnee, so weit das Auge reichte

Karbow-Vietlübbe war wie viele Dörfer tagelang eingeschneit. Nachbarschaftshilfe funktionierte

von Wolfried Pätzold

19. Februar 2018, 05:00 Uhr

Es gibt Tage im Leben, die wird man sicher nie vergessen. Das trifft mit Sicherheit auf den Februar 1979 zu. „Kaum zu glauben, dass schon 39 Jahre ins Land gegangen sind. Es war ein großes Abenteuer, dass alle mit Bravour gemeistert haben“, sind sich Birghilde (66) und Dietmar Schmied (67) einig. Wie hellwach die Erinnerungen an den Jahrhundertwinter bei den Vietlübbern sind, wird bei einem Besuch in ihrem Heimatdorf schnell deutlich. Fotos, eine umfangreiche Chronik der LPG und diverse Zeitungsausschnitte liegen bereit.

Mitte Februar 1979 war Vietlübbe wie viele Städte und Dörfer in Westmecklenburg seit Tagen komplett eingeschneit. Schmieds hatten ihren anderthalb Jahre alten Sohn vorsichtshalber zur Oma gebracht (da sorgten Öfen für kuschlige Wärme). Am Vormittag kümmerte sich Kindergärtnerin Birghilde Schmied mit ihren Kolleginnen in einer Notgruppe um die Kinder. „Wir konnten heizen, hatten ein warmes Mittagessen und spielten im Schnee“, erinnert sich die heute 66-Jährige. Dietmar Schmied hatte längst den Eingang im Molkereiweg freigeschaufelt, damit seine Frau und Tochter (8) wieder ins Haus gelangen konnten. Der Strom fiel zwar öfter aus, aber auch bei Schmieds ging das Leben auf Sparflamme weiter. „Vorräte hatte wohl jeder genug, nur das Brot wurde knapp“, erzählt Birghilde Schmied. Als Schlosser in der LPG-Werkstatt war Dietmar Schmied improvisieren gewohnt. Da nahmen es die Männer gelassen, als der Strom ausfiel und bei Minus 20 Grad Celsius sogar der Diesel in den Traktoren einfror. „Es glühte natürlich nicht nur der Kanonenofen...“, erinnert er sich.

Am frühen Nachmittag des 16. Februar 1979 bereitete sich im 65 Kilometer entfernten Schwerin die Besatzung eines Hubschraubers vom Typ Mi-8 der Nationalen Volksarmee mit Oberstleutnant Alfred Oldenburg als Chef auf den Hilfsflug nach Vietlübbe vor. Es war zugleich die einzige Möglichkeit für einen Journalisten aus den abgeschnittenen Dörfern zwischen Plau und Parchim zu berichten. Die Crew hatten den Auftrag, Brote und dringend benötigte Kindernahrung ins Lübzer Land zu bringen und gleichzeitig eine hochschwangere Frau auszufliegen. „Meine Kollegin Ursula Homann stand kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes. Da fieberten wir mit, dass alles gut geht“, meint Birghilde Schmied. Dann lief alles ab wie im Film. Der junge Bürgermeister Siegfried Voshage hatte das gesamte Dorf mobilisiert, um den Transport der schwangeren Frau zum Landeplatz und die schnelle Entladung des Hubschraubers abzusichern. Alles klappte.

„Die Nachbarschaftshilfe wurde groß geschrieben. Ich bin skeptisch, ob das heute noch so funktionieren würde. Die Not schweißt bekanntlich zusammen“, meinen Schmieds.

Marnitz: Tunnel zum Gerätehaus geschaufelt

Auch ein Wetterprofi muss seine Feuertaufe bestehen. Dass sich etwas Großes in seinem Heimatort Marnitz zusammenbraute, erfuhr Werner Schulz am 12. Februar 1979 im rund 500 Kilometer entfernten Prag. Der damals 32-Jährige war zum Esperanto-Treffen gereist. Nach den Abendnachrichten im Fernseher brach er die Reise sofort ab und erreichte per Zug am Abend des 13. Februar den Bahnhof Ludwigslust. Mit dem letzten Taxi ging es ins bereits verschneite Marnitz. Werner Schulz, seit 1978 Chef der dortigen Wetterstation stürzte sich sofort in die Arbeit, schaufelte nun täglich einen Tunnel zum Gerätehaus, um dort die Messwerte des Jahrhundertwinters aufzunehmen und nach Potsdam zu übermitteln. „In der Messreihe vom Februar 79 gibt es keine Lücke“, ist er noch heute stolz.