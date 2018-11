Plau am See : Schmuckes Tannengrün und Gedichte

Kinder dekorieren den Baum in der Sparkasse

von svz.de

27. November 2018, 20:00 Uhr

Zwölf Hortkinder der Kantor-Carl-Ehrich-Grundschule enterten die Räume der Sparkasse Parchim-Lübz in Plau. Samt selbstgebastelten Zapfen und Stoffkerzen verschönerten sie die dortige grüne Tanne im Foyer. Nach vorgetragenen Gedichten und dem traditionellen Glöckchentanz, bei dem Glöckchen an den Fersen melodiös zu einer Choreographie klingen, ging es wieder zurück in den Hort. Die Sparkasse bietet die vorweihnachtliche Zusammenarbeit im jährlichen Wechsel zwischen den beiden Plauer Kindergärten und dem Hort an. Zum Dank für die geschmückte Pracht gab es auch noch zusätzlich 150 Euro für die Hortkasse und ganz viel Applaus obendrauf.