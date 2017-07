kommunaler finanzausgleich : Schlagabtausch mit Brodkorb

vergrößern 1 von 1 Foto: sabrina panknin 1 von 1

Ein schauriges Bild zeichnet Dirk Mittelstädt, Vorsteher des Amtes Goldberg-Mildenitz und Dobbertiner Bürgermeister, am Mittwochabend bei einer Debatte mit Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD). „Nahezu überall in diesem Amtsbereich haben wir negative Haushalte und wir haben nur geringen Einfluss darauf, dies zu ändern.“ Dieses schaurige Bild ist vor allem in Mestlin bittere Realität – ein Minushaushalt von 700 000 Euro steht unterm Strich. Bürgermeisterin Verena Nörenberg-Kolbow hat die Gemeindegeschicke vor gut einem Jahr übernommen – und sieht keinen Weg aus der Misere. „Wir haben unseren Haushalt nur unter Vorbehalt von der Kommunalaufsicht genehmigt bekommen“, erklärt die Bürgermeisterin.

Ein vielleicht probates Mittel könnte die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG) sein. An einem Gesetzentwurf wird derzeit konsequent gearbeitet. Deshalb wurde jetzt Finanzminister Mathias Brodkorb eingeladen.

von Sabrina Panknin

erstellt am 06.Jul.2017 | 21:00 Uhr