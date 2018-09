Goldberg : Rockstars zum Greifen nah

Beim Goldberger Open-Air-Festival „Amtsrock“ spielten Musikgruppen der Region. Band „Larrikins“ sorgte für eine Überraschung

10. September 2018, 05:00 Uhr

Sie waren völlig aus dem Häuschen: Laura (17), Maren (12) und Melissa (17) erlebten ihre Idole live auf der Bühne bei der 17. Auflage des Goldberger Open-Air-Festivals „Amtsrock“. Die Band „Larrikins“ hatte sich völlig zurückgenommen, ihren Auftritt lange als äußerst vertraulich gehandelt und war auf den Konzertplakaten nicht angekündigt worden. „Wir wollten keinem die Schau stehlen“, begründete Gitarrist Tino Meisel diese Heimlichtuerei. Die „Larrikins“ sind nämlich untrennbar mit dem „Amtsrock“ verbunden, denn es gibt sie inzwischen ebenfalls 17 Jahre.

In ihren ursprünglichen Proberaum sind die „Brainstormers“ eingezogen. Die Band aus sechs Neuntklässlern der Goldberger Walter-Husemann-Regionalschule mit Tim Brinkmann, Luca Scheffler, Jeremy Renner, Justin Wolf, Pauline Griebnow und Jasmin Mühlenhaupt meisterte ihren Auftritt trotz reichlichem Lampenfieber.

Die spielfreudigen „Larrikins“ haben seit ihren amateurhaften Anfängen längst Karriere und vier Platten gemacht, sie treten auf namhaften Festivals oder als Vorgruppen bekannter Bands wie „In Extremo“ auf. Für sein Gastspiel beim diesjährigen „Amtsrock“ bot das Quartett die Titel seiner ersten Platte „Kommt Zeit, kommt´s hart“ dar - vor zehn Jahren noch mit ziemlich rohem Klang, aber bereits anspruchsvollen Texten aufgenommen.

Der zweitägige „Amtsrock“ bot erneut eine Versammlung von Bands, die sich in unserer Region tummeln. Auch wenn die Veranstalter des beliebten Strandfests am Goldberger See wegen der als zu streng empfundenen Auflagen durch die Amtsverwaltung aufgaben oder der Nikolaus-Rock wegen zu geringer Besucherresonanz starb – es gibt sie immer noch, die Goldberger Musikszene.

Zeugnis ruhmreicher Vergangenheit lieferten die Goldberger Urgesteine von „Um Himmels Willen“, die ihren Auftritt bereits am Freitagabend wie ein Heimspiel feiern durften. Auch das Festival-Finale am Samstagabend war mit der Metal-Formation „Gomorrha“ und der Rockband „Oben Links“ von heimischen Bands geprägt. Gäste aus Rostock, Güstrow, Parchim, Lüneburg und Hamburg rundeten ein hörenswertes Festival-Programm ab, dessen Vielfalt seinesgleichen suchen muss.