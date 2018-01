Mehr Platz für Kinder in Ganzlin : „Ranklotzen“ ist die 2018er Devise

vergrößern 1 von 1 Foto: Simone herbst 1 von 1

von Simone Herbst

erstellt am 13.Jan.2018 | 05:00 Uhr

2018 wird für die Gemeinde Ganzlin ein intensives Jahr werden. Immerhin steht sie schon ganz tief im Startblock für den Kita-Neubau. Gut drei Jahre sind über Idee, Beschluss, Vorarbeit, über Planung und Abstimmung mit Landkreis, Amtsverwaltung und natürlich den Kita-Mitarbeiterinnen vergangen. Noch vor Weihnachten hatte Landrats-Vize Wolfgang Schmülling im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums den Fördermittelbescheid für den Neubau an Bürgermeister Jens Tiemer übergeben. In diesem Jahr soll nun gebaut werden. Ein Kindergarten, der endlich Zweckbau ist, in seiner Kapazität um sechs auf dann 42 Betreuungsplätze aufstockt und der ohne wohlwollende Betriebserlaubnis auskommt, weil er heutigen Standards genügen wird. Das war immer Wunsch der Gemeinde, die zu den wenigen gehört, die sich eine Kita in eigener Trägerschaft leistet. Warum? Sie will bestehende Bedarfe decken und auch in Zukunft für junge Familien als Wohnstandort attraktiv bleiben.

