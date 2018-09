Drei Feuerwehrsirenen lösten nicht aus : Probleme bei Hausbrand in Malchow

Funk fiel aus und Kameraden mussten den Alarm per Hand aktivieren.

von Susan Ebel

17. September 2018, 20:36 Uhr

Am Nachmittag eilten die Feuerwehren des Amtes Malchow zu einem Brand am Kloster. Das Feuer brach nach Polizeiangaben um 17:30 Uhr aus. Sofort wurden die umliegenden Feuerwehren alarmiert, was zu großen Problemen führte. Wie die Einsatzleitung der Feuerwehr vor Ort mitteilte, lösten in mindestens drei Ortschaften rund um Malchow die Sirenen nicht aus. Teilweise fielen auch die kompletten Funkmeldeempfänger aus, teilte die Feuerwehr mit. In Nossentiner Hütte lösten die Kameraden den Alarm letztendlich per Hand aus. In den anderen Orten wurden die Kameraden dann telefonisch alarmiert.



In dem Gebäude verbrannten nach Feuerwehrangaben neben Rasenmähern, Reifen und Felgen auch ein Moped. Den ersteintreffenden Feuerwehren gelang es aber innerhalb weniger Minuten, das Feuer einzudämmen und ein Übergreifen auf das Hauptgebäude zu verhindern. „Das war wirklich in letzter Sekunde. Schon auf Anfahrt sahen wir eine große schwarze Rauchwolke. Die Flammen loderten meterhoch in den Himmel“, sagte uns der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Malchow, Heiko Delph.



Die Hauseigentümerin und ihr Sohn wurden verletzt und erlitten Brandverletzungen sowie Rauchgasvergiftungen. Warum das Feuer ausbrach, ist zur Stunde unklar. Der Kriminaldauerdienst ist vor wenigen Minuten vor Ort eingetroffen und hat die Ermittlungen übernommen.



Insgesamt waren knapp 70 Einsatzkräfte mit 14 Fahrzeugen vor Ort. Das Haus wurde durch die Flammen erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.