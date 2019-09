Lübz : Posaunisten spielen in Kirchen

von Onlineredaktion pett

21. September 2019, 05:00 Uhr

Bevor das Posaunenwerk des Landes zu seiner vierwöchigen Tour durch Argentinien aufbricht, musizieren die Bläser am Wochenende noch einmal. Am heutigen Sonnabend spielen sie um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Lübz. Am morgigen Sonntag, 22. September, sind die Musiker ab 17 Uhr in der St. Marienkirche in Plau am See zu hören. Beide Konzerte finden unter der Leitung des Posaunenwartes Martin Huss statt.