Plau am see : Plauerinnen haben Spaß am Vorlesen

Wettbewerb an der Klüschenbergschule entschieden

von Onlineredaktion SVZ

21. November 2018, 14:47 Uhr

„Es gibt mehr Schätze in Büchern als Piratenbeute auf der Schatzinsel und das Beste ist, du kannst diesen Reichtum jeden Tag deines Lebens genießen.“ Dieses Zitat von Walt Disney hätte als Motto für den diesjährigen Vorlesewettbewerb der fünften und sechsten Klassen an der Plauer Klüschenbergschule dienen können. Nach den Ausscheiden in den einzelnen Klassen trafen sich die fünf Sieger in der Schulbibliothek, um den besten Vorleser der Schule zu ermitteln.

Im Publikum waren Mitschüler, Lehrer und Eltern, die Jury wurde gebildet von Kathrin Schuldt, Inhaberin der Plauer Bücherstube und seit vielen Jahren treue Unterstützerin des Wettbewerbs. Außerdem waren Jana Krohn als Vertreterin der Schulleitung sowie Friederike Hinzpeter und Leonie Jasper, beide Klasse 9, als Schülersprecher dabei.

Wie immer stellten die Schüler zuerst ihre selbst gewählten Bücher vor. Und das waren wirklich kleine Schätze. Josefine Kulling und Sophia Steinhäuser aus den fünften Klassen präsentierten die Bücher „Ein Sommer in Sommerby“ und „Lotta Leben: Wenn die Frösche zweimal quaken“. Laura Göttert aus der 6a las aus „Das kleine böse Buch“ vor, Alina Riesner aus der 6b hatte „Wendy“ gewählt, und Katharina Keil aus der 6c stellte „Die Mutprobe“ vor. Mit viel Leidenschaft und Ausdruck gelang es den Schülern, das Publikum auf ihre Reise durch die Bücher mitzunehmen. Im zweiten Teil mussten die Mädchen einen unbekannten Text vorlesen. Thekla Schröter als verantwortliche Deutschlehrerin hatte dazu Ausschnitte aus dem Buch „Level 4-die Stadt der Kinder“ von Andres Schlüter gewählt. Auch diese Aufgabe wurde gut von den Teilnehmern gelöst. So war es für die Jury nicht einfach, einen Sieger zu küren. Aber nach langer Diskussion war es Laura, die in allen Bereichen am meisten überzeugte. Sie wird die Schule beim Kreisausscheid im Februar in Parchim vertreten. Bea Schulz