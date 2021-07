Plau am See: Motorrad gestohlen

In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter in Plau am See ein Motorrad gestohlen. Hierbei handelt es sich um ein blaues Kraftrad der Marke BMW mit Parchimer Kennzeichen, das zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 19 Uhr, in der Quetziner Straße entwendet wurde. Die Polizei hat unverzüglich die Fahndung nach dem gestohlenen Fahrzeug eingelei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.