Berlin/Plau am See : Plau am See interessiert am Projekt „Müritz rundum“

06. März 2019, 20:00 Uhr

Seit vergangenem Jahr ist es Gästen der Region um Waren, Röbel, Klink und Rechlin dank des Projekts „Müritz rundum“ möglich, kostenfrei mit dem Nahverkehr die Umgebung zu erkunden. Von den zwei Euro Kurtaxe, die pro Gast am Tag fällig werden, fließen 50 Cent als Mobilitätsbeitrag direkt in die Personenbeförderung. Mit der Kurkarte ist so unter anderem die Benutzung der Nationalparkticketlinie möglich. Auch Vergünstigungen mit den Schifffahrtsgesellschaften wurden ausgehandelt.

Nun interessiert sich auch Malchow, Plau am See und die Gemeinde Göhren-Lebbin für die tourismusfreundliche Variante. Laut des Geschäftsführers der Plauer Tourist-Info, Michael Wufka, sehe man auch für die eigenen Bürger Vorteile in dem Projekt. „Wenn wir es schaffen könnten, über die Touristen eine Infrastruktur zu schaffen, die auch Plauer nutzen können, dann ist der Mehrwert diesbezüglich gegeben“, so Wufka. Das Projekt hat Vorreiterstatus: Heute erhält es auf der Internationalen Tourismus-Börse in Berlin den ersten Platz in der Kategorie „Marketing Award Leuchttürme der Tourismuswirtschaft“.