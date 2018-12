Plau am See: Fund eines Rollators

von svz.de

04. Dezember 2018, 06:16 Uhr

Am 03.12.2018 gegen 17 Uhr teilte ein Hinweisgeber der Polizei mit, dass er zwischen den Ortslagen Medow und Hof Hagen bei 19399 Goldberg einen Rollator am Waldesrand aufgefunden hat. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass eine Person diesen nutzte und sich nun möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet, suchten Kräfte der Polizei das umliegende Gebiet weiträumig ab. Hierbei kamen neben einem Fährtenhundeführer auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Bisher verlief die Suche ohne Feststellungen. Der neuwertige Rollator ist von der Marke "SERVER" und größtenteils braun. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Eigentümer geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Plau am See unter der Telefonnummer 038735-8370 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Sollten Sie ihren Rollator wiedererkennen, melden Sie sich bitte ebenfalls bei der Polizei, damit die Suchmaßnahmen beendet werden können.