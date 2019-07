Lübz : Petri-Jünger werden ausgebildet

Nächste Prüfung für Angler am 14. September ab 9 Uhr im Lübzer Bürgersaal – Vorbereitungskurs

von Carlo Ihde

04. Juli 2019, 05:00 Uhr

Wer Petri-Jünger werden will, muss einiges wissen. Die Grundlagen werden dafür bei der Prüfung zum Fischereischein gelegt. Die nächste Prüfung in der Region findet am 14. September ab 9 Uhr im Bürgersaal der Stadt, Am Markt 23, statt. Die Anmeldung dafür muss bis spätestens eine Woche vor dem Prüfungstermin beim Bürgeramt des Amtes Eldenburg-Lübz, Am Markt 22, 19386 Lübz eingegangen sein. Der Angelverein Elde Lübz organisiert in diesem Jahr einen Vorbereitungskurs in den Räumen der ehemaligen Gaststätte „Lindeneck“: Am 30. August von 18 bis 21 Uhr, am 31. August von 8 bis 13 Uhr, am 1. September von 8 bis 12 Uhr, am 6. September von 18 bis 21 Uhr sowie am 7. September von 8 bis 11 Uhr.