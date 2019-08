von svz.de

09. August 2019, 05:57 Uhr

Am morgigen Sonnabend, 10. August, wird vom Verein zur Förderung des Klosters Dobbertin wieder eine öffentliche Führung angeboten. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Glasverbinder an der Klosterkirche. Der Unkostenbeitrag beträgt fünf Euro pro Person.