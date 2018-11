Mestlin : Neuer Spielplatz wird eingeweiht

Morgen wird er übergeben/ Fackel- und Laternenumzug durch das Dorf

Morgen ist es soweit, der neue Spielplatz in Mestlin ist fertig. Aus diesem Anlass veranstaltet die Gemeinde gemeinsam mit der freiwilligen Feuerwehr und dem Sportverein einen Fackel- und Laternenumzug. Zuvor wird Bürgermeisterin Verena Nörenberg-Kolbow den Spielplatz offiziell übernehmen. Finanziert wurde dieser durch die Leader-Arbeitsgruppe. Den nötigen Eigenanteil der Gemeinde haben die Einwohner und viele Sponsoren gemeinsam getragen, in dem sie fleißig Geld spendeten. Treffpunkt ist der morgige Freitag um 17 Uhr auf der Wiese am Marx-Engels-Platz.