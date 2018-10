Ganzlin : Neue Container in der Gemeinde

Kleidersammlung wird nun vertraglich geregelt

von Onlineredaktion SVZ

26. Oktober 2018, 09:54 Uhr

In diesem Sommer sei die Situation an den vier Müllcontainerstandorten in der Gemeinde Ganzlin schlecht gewesen, heißt es in einer Mitteilung von Bürgermeister Jens Tiemer. Die Altkleidercontainer, die an den gleichen Standorten zu finden sind, seien über einen sehr langen Zeitraum nicht ausgeleert worden. „Überall standen dann Säcke mit alten Kleidungsstücken herum“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Gemeinde habe sich bemüht, die Container leeren zu lassen. Das habe sich jedoch als schwieriger gestaltet als erwartet.

Im Zuge der Prüfung habe Tiemer festgestellt, dass es für die aufgestellten Altkleidercontainer keine vertragliche Grundlage gab. In Kooperation mit dem Amt Plau am See sei aber eine Firma gefunden worden, die die vier Standorte vertraglich übernehmen wolle.

„Seit Ende September sind überall die neuen grünen Altkleidercontainer aufgestellt“, so Jens Tiemer. Diese würden in Zukunft zuverlässiger geleert, als das bei den alten der Fall war.