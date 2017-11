landwirtschaft in gischow : Mut zum Umschwung belohnt

vergrößern 1 von 1 Foto: Kirsten Kühl 1 von 1

von Ilja Baatz

erstellt am 02.Nov.2017 | 21:00 Uhr

Jens Kühl hat konventionelle Landwirtschaft studiert und demzufolge in früheren Zeiten direkt erlebt, was die ihm seinerzeit vermittelten Tierhaltungs-Grundsätze bedeuteten. Schon in der DDR war er jahrelang Landwirt, der nach dem zunächst erworbenen Wissen handelte, und arbeitete nach der Wende dann unter anderem auch für die Stadt Hamburg. „Eindeutige Tendenz war, dass die Tiere immer intensiver gehalten wurden“, berichtet der Fachmann. „Der Druck wurde immer größer. Dieses Rennen um Höchstleistung wollte ich nicht mehr mitmachen.“

Kühl kehrte der konventionellen Landwirtschaft entschlossen den Rücken und wurde Bio-Landwirt – vor bereits zehn Jahren.

