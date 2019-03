von svz.de

25. März 2019, 08:37 Uhr

Um die Psyche und den Körper in Balance zu bringen, gibt es unterschiedliche Entspannungsmethoden, eine davon ist die Progressive Muskelentspannung. Der Kurs findet am 27. März um 18 Uhr in der Sozialstation Diakonie, Steinstraße 94, unter Leitung von Beate Unger statt. Telefonische Anmeldung unter 0172 4609703.