von svz.de

01. August 2019, 07:24 Uhr

25 musikbegeisterte Jugendliche haben eine Woche lang in einer großen Band ein Konzertprogramm erarbeitet. Dieses werden sie im Rahmen einer kleinen Mecklenburg-Tournee am 2. August um 19 in Goldberg auf dem Amtsrock-Festival-Gelände Amtsstraße präsentieren.