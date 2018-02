Konzert in Lübz : Musikalisches Geschenk für Lübz

Anlässlich ihres 90. Geburtstages lädt Suse Klingbeil zu einem Konzert in die Eldestadt ein

14. Februar 2018, 05:00 Uhr

Diese Geige spielende Seniorin dürfte vielen Musikfreunden – auch darüber hinaus – bekannt sein: Suse Klingbeil. Die Musikerin übernahm 1974 – damals schon der Musikschule Parchim angegliedert – die Außenstelle in Lübz. Später übernahm sie weitere wichtige Leitungsaufgaben in Parchim. Suse Klingbeil ging 1992 in Rente, kehrte der Musik und der Parchimer Musikschule sowie den Lübzern nie den Rücken. In dieser Woche feierte sie ihren 90. Geburtstag. Das wurde bereits gefeiert. Dennoch möchte Suse Klingbeil noch einmal feiern – und zwar mit den Lübzern. Am Sonnabend, 24. Februar, gibt sie deshalb ein Konzert in der Eldestadt. Es soll ein Geschenk an die Stadt sein.

Ein ausgewähltes Programm – von der Jubilarin höchstpersönlich zusammengestellt – wird es in der Aula der Grundschule Lübz geben. Das Konzert, bei dem auch das collegium musicum Parchim e.V. spielen wird, findet unter der Leitung von Dirigent Wolfgang Friedrich um 16 Uhr statt.