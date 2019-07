Mestlin : Musikalische Lesung mit Tino Eisbrenner

Der Sänger und Lyriker liest aus „Lied vom Frieden“

von Onlineredaktion pett

09. Juli 2019, 05:00 Uhr

Im Kulturhaus Mestlin findet am Wochenende eine musikalische Lesung statt. „Das Lied vom Frieden“ ist ein Buch, das polarisiert und schon vor seiner Veröffentlichung für Diskussionen sorgt. Und genau dazu wurde es geschrieben. Der Sänger und Lyriker Tino Eisbrenner veröffentlicht im März 2019 sein drittes autobiographisches Buch. Er hat nicht nur das „Lied vom Frieden“ als Song getextet, sondern lebt es auch sonst mit dem, was er als Künstler initiiert und präsentiert. Seit sechzehn Jahren veranstaltet er sein eigenes Festival „Musik statt Krieg“, 2017 veröffentlichte er sein siebzehntes Album „November“, auf dem er vorwiegend seine deutschen Nachdichtungen russischer Barden wie Wyssozki, Okudshava, Kukin, Rozenbaum singt. Begleitet wird er an diesem Abend von Heiner Frauendorf am Bajanakkordeon. Die musikalische Lesung findet am Sonnabend, 13. Juli, um 20 Uhr im Kulturhaus statt. Die Karten für den Abend kosten 17 Euro, ermäßigt 14 Euro und können im Kulturhaus gekauft werden.