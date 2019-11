Lübz : Motto für 67. Saison steht fest

Elferrat des Lübzer Karnevalclubs ’54 diskutierte eifrig im Turmzimmer, bevor Entscheidung stand

von NITR

12. November 2019, 19:00 Uhr

Nachdem die Narren des Lübzer Karnevalclubs ’54 den Stadtschlüssel erhalten hatten, zog sich der Elferrat zu seiner „Scharfen Sitzung“ in das Turmzimmer zurück. Eifrig diskutierten sie, wie das diesjährige Motto lauten soll. Am Ende stand die Entscheidung: „Ein Schiff legt in der 67. Saison an, der LKC zieht die Narren in seinen Bann.“