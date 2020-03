Plauer Initiative : Mit Teddybären auf Kinderarzt-Suche

Plauer Initiative „Bieten Kinder – Suchen Arzt“ engagiert sich für ärztliche Versorgung im Luftkurort und plant nächste Aktionen

von Franziska Gutt

04. März 2020, 05:00 Uhr

Die Situation um die ärztliche Versorgung in der Region spitzt sich auch im Luftkurort zu. Zumindest was die unbesetzte Kinderarztstelle im Medizinischen Versorgungszentrum, MVZ, von Plau am See betrifft. Seit Monaten gibt es keinen Pädiater in der Kleinstadt. Momentan übernimmt ein junger Hausarzt wichtige, kinderärztliche Untersuchungen. Da das keine Dauerlösung sein könne, besteht „akuter Handlungsbedarf“, sagt Kommunalpolitiker Nico Conrad im SVZ-Gespräch.

Auf der Suche nach einer Lösung für das Kinderarzt-Problem startete Conrad zusammen mit Privatpersonen, der Stadt und dem Mediclin-Krankenhaus, zu dem das MVZ gehört, die Initiative „Bieten Kinder – Suchen Arzt.“ Eine erste Aktion, um auf die aktuellen Sorgen aufmerksam zu machen, fand im Februar statt. Am Rosenmontag gab es eine Mahnwache von Plauer Bürgern und Stadtvertretern im Burgmuseum – die Kundgebung fand gleichzeitig mit den Aktionen in Lübz, Parchim und Crivitz statt. Die Plauer zeigten Solidarität mit den Menschen, die sich für den Erhalt der medizinischen Versorgung in der Kreisstadt sowie in Crivitz einsetzen. Und erinnerten an eigene Probleme.

Auf der Suche nach einem Kinderarzt saßen am Dienstag die Plauer Krankenhausleitung, der Bürgermeister und Nico Conrad zusammen. „Inhaltlich ging es darum, einen gemeinsamen Weg zu finden, also an einem Strang in Sachen Arztsuche zu ziehen. Wir wollen zusammen Ideen entwickeln, wie Ärzte angeworben werden können“, erzählt der Politiker. „Wie kann man gemeinsam nach einem Kinderarzt suchen?“, um diese Frage habe sich das Gespräch gedreht, so Conrad weiter.

Der SPD-Kreistagsabgeordnete konnte bei dem Treffen erfahren, dass das MVZ die Stelle tatsächlich neu besetzen möchte. „Auch die Stadt ist mit an Bord“, so Nico Conrad. Daher sprachen die Initiatoren über die nächsten Aktionen und Möglichkeiten, wie für Plau als Arbeitsort geworben werden könnte. „Die nächste Mahnwache ist für den 24. März geplant. Dieses Mal wird das alte Kino der Treffpunkt sein.“ Auch an eine Schlecht-Wetter-Lösung wurde gedacht. Zuletzt musste die Mahnwache wegen des schlechten Wetters spontan verlegt werden. Die Kundgebung Ende März könnte bei nassem Wetter im Kinogebäude stattfinden. „Der Raum wird von der Stadt zur Verfügung gestellt.“

Am 24. März, ein Dienstag, soll es auch wieder ein kleines, kulturelles Rahmenprogramm geben, zuletzt stimmte der Fanfarenzug musikalisch ein. „Doch hauptsächlich werden wir dann die nächsten Aktionen vorstellen, also etwas zum aktuellen Stand sagen.“ Ein Vorhaben verrät Conrad bereits: es soll eine Art Girlande im Stadtzentrum aufgehängt werden. Die Initiatoren wählten als Symbol für ihre Aktivitäten einen Teddybären. Dieses Motiv soll mehrfach auf ein festes Material gedruckt und an eine Kette montiert werden. Außerdem soll der Teddy in einer örtlichen Printpublikation erscheinen, so dass Interessierte sich den Bären ausschneiden und öffentlich aushängen können. Auf dem Bauch des Kuscheltieres steht erneut der Spruch „Bieten Kinder – Suchen Arzt.“ Für diese Kampagne sei bereits eine Agentur beauftragt worden, berichtet Conrad.

Außerdem seien noch weitere Blickfänger geplant: An Knotenpunkten, am Rand der Bundesstraßen, könnten demnächst Teddybären aus Strohballen aufgestellt werden. „Hierfür werden momentan Absprachen mit der Stadt getroffen“, sagt Nico Conrad. Neben den Teddybär-Aktionen in Plau und Umgebung schweben dem Vorsitzenden des Jugendrings „innovative Werbemöglichkeiten“ in Großstädten wie Köln vor. Dort wo es größere Krankenhäuser gibt, könnten Anzeigen platziert werden, um für die Region als attraktiven Arbeitsort für junge Ärzte insbesondere Pädiater zu werben. Auch hierfür plant Conrad grafische Werbemittel mit ein. „Wir sollten hier neue Wege gehen“, sagt er. Demnächst wird es ein Gespräch mit der Kassenärztlichen Vereinigung geben, fügt er hinzu. Dabei soll geklärt werden, welche Schrauben zu drehen sind, um jungen Medizinern den Facharzt-Einstieg zu erleichtern.