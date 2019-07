Marnitz : Mehr Kinder: Hort wird vergrößert

von svz.de

08. Juli 2019, 09:50 Uhr

In die Grund- und Realschule „Am Ruhner Berg“ kommen laut Schulleiterin Babette Janke rund 240 Schüler. Erstmals sei es gelungen, dem Kollegium bereits vor den Sommerferien die individuellen Stundenzahlen mitzuteilen. „Den genauen Stundenplan machen wir dann in den Sommerferien eine Woche vor Schulbeginn.“ Der Schulhort werde komplett in den ersten Stock verlegt und wegen höherer Kinderzahl um einen Raum erweitert. Dafür müsse der bisherige Hort-Raum im Erdgeschoss in ein neues Klassenzimmer umgebaut werden.