Lübz : Lübzer Mühlenstraße voll gesperrt

Modernisierungsmaßnahmen am städtischen Elektrizitätsnetz in der Mühlenstraße

von Onlineredaktion pett

02. September 2019, 20:00 Uhr

Aufgrund von Modernisierungsmaßnahmen am städtischen Elektrizitätsnetz ist die Mühlenstraße zwischen Schleusenbrücke und An der Elde voraussichtlich bis Freitag, 13. September, für Fahrzeuge gesperrt. Die Lübzer Stadtwerke erneuern hier Leitungen im Mittelspannungs- und Niederspannungsnetz. Der Energieversorger sei bemüht, die Beeinträchtigungen gering zu halten und die Bauzeit zu verkürzen, heißt es in einer Mitteilung. Für Fußgänger bleibe die Mühlenstraße passierbar und auch der Schleusenbetrieb soll wie gewohnt stattfinden.