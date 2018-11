Lübz : Lübz wird für Weihnachten hübsch gemacht

In der Eldestadt wird die Beleuchtung von den Stadtwerken angebracht

von seka

27. November 2018, 12:00 Uhr

Für Martin Blümel (r.) gibt es in diesem Jahr viele erste Male. Seit April arbeitet er bei den Stadtwerken Lübz, die sich Jahr für Jahr um die Weihnachtsbeleuchtung in der Eldestadt kümmern. Somit ist er zum ersten Mal dabei, als er und seine Kollegen in der Stadt die Lichterkette anbringen. Mit dem Hubwagen, den der Bauhof zur Verfügung stellt, fährt er bis an die Spitze der etwa 80 Holzpfähle und bringt die Lichterkette an – alles unter den strengen Blicken von Gerd Strohschein (l.). Noch bis Donnerstag sollen die Dekorationsarbeiten andauern.