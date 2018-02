Kleines Jubiläum : Lübz’ Kirche trägt seinen Stempel

Enrico Koch wurde am 1. März 2008 als Pastor in die Kirchengemeinde eingeführt – in zehn Jahren hat er viel erreicht

von Simone Herbst

27. Februar 2018, 21:00 Uhr

„Neue Besen kehren nicht unbedingt besser, aber sie kehren anders.“ Enrico Koch, der morgen auf den Tag genau vor zehn Jahren als Pastor in der Kirchengemeinde Lübz eingeführt wurde, wandelt das alte Sprichwort mit wissendem Lächeln ab. Der 40-Jährige weiß, mit seiner Art und seinen Neuerungen hat er der Kirchengemeinde längst seinen Stempel aufgedrückt. Dabei war der Start alles andere als leicht. Als er nach zweijährigem Vikariat in Teterow 2008 auf seine erste Pastorenstelle entsandt wurde, war in Lübz gerade der Vorhang für den letzten Akt eines „Kirchentheaterstücks“ gefallen: Sein Vorgänger war nach nur zwei Jahren versetzt worden. Die Unruhe in der Gemeinde war verständlich. Enrico Koch sollte nicht der Pastor sein, der die inzwischen ca. 1500 Mitglieder starke Gemeinde vom Tage Null an hinter sich brachte.

Der heute 40-Jährige ist darüber nicht verwundert. Er war jung und damals wie heute nicht der klassische Pastor in Hemd, Kragen und schwarzem Mantel. Bei ihm dürfen es Jeans, Karohemd und Ohrstecker sein. „Ich verändere mich. Und diese Veränderung ist sichtbar“, sagt er und lacht. Vor Jahren irritierte er z.B. mit rotgefärbten Haaren. Und wenn er etwas Sch… findet, sucht er nicht nach wohlfeilen Worten. Er sagt es.

Fakt ist, mit Kochs „Immatrikulation“ an der Lübzer Kirche musste sich das ein oder andere Kirchengemeindemitglied arrangieren. Um jedoch keine Irritationen aufkommen zu lassen – Enrico Koch fühlte sich von Anfang an gut aufgenommen in der Gemeinde und war es auch. Und der Mann, der von der Insel Rügen kam, der vor seinem Theoligiestudium 2000 bis 2005 an der Uni Greifswald eine Bankkaufmann-Lehre absolvierte, weiß mit der (langen) Eingewöhnungsphase umzugehen. „Mein Grundsatz ist, mein Gegenüber anzunehmen, wie er ist. Das Gleiche wünsche ich mir auch von anderen - als Pastor und als Mensch, für mich und meine Familie.“

In den zehn Jahren, die Pastor Enrico Koch in Lübz arbeitet, ist viel erreicht worden: Die Stiftskirche ist barrierefrei, auf dem Friedhof sind die Wege befestigt, das Pfarrhaus ist grundsaniert, Glocke und Orgel sind neu. In diesem Jahr wird nun auch die Stadtkirche einen barrierefreien Zugang bekommen. Dies alles seien Früchte seiner Arbeit. Doch mache die weit mehr aus. „Es sind die Gespräche mit den Menschen, das nicht Sichtbare, das den Mehrwert meiner Arbeit ausmacht“, sagt der Pastor. Er habe Theologie studiert, um das Wort Gottes zu verkünden. „Auch deshalb sind mir die Gottesdienste so wichtig und die Menschen, die mich brauchen an den Schwellen ihres Lebens.“ Koch meint Taufen und Konfirmationen, Hochzeiten und Beerdigungen. Doch blättert er nicht die Mitgliederlisten durch, wenn Menschen mit Problemen zu ihm kommen. „Dann bin ich da, höre zu und versuche, Rat zu geben.“ Froh ist er, dass der neue, verjüngte Kirchgemeinderat schon einiges bewegen konnte. Unter anderem wurde ein Besuchskreis gegründet, dem neben Enrico Koch vier Mitglieder der Kirchgemeinde angehören. „Als Pastor hat man Verpflichtungen. Der Besuchskreis entlastet mich und das kommt gut an.“

Zehn Jahre Lübz – für Enrico Koch sind sie mehr als nur eine Zeitspanne. „Nicht mehr lang, dann werde ich die ersten Kinder, die ich getauft habe, konfirmieren“, überlegt er laut. Sie zu begleiten auf ihrem Weg sei schön, zu sehen, was aus ihnen wird. Doch auch das Gegenteil gehört zur Arbeit des Lübzer Pastors. „Mein Hauptarbeitsort ist der Friedhof. In der vergangenen Woche hatte ich vier Beerdigungen. Das ist schon krass.“

Die Pfarrstelle in Lübz ist die erste von Enrico Koch. „Ich kann mir gut vorstellen, für immer hier zu bleiben. Auf jeden Fall, bis das letzte Kind den Schulabschluss hat.“ Töchterchen Emma ist gerade zwölf, Sohnemann Albert neun. Zehn Jahre also mindestens noch. Aber wie sagte Enrico Koch gestern so treffend: „Die Wege des Herrn sind unergründlich. Ich bin 40, meine Frau 38, wer weiß…“