14. August 2019, 05:00 Uhr

Ein Livekonzert findet am Freitag, 23. August, in der Rumpelscheune in Muggerkuhl statt. Ab 20 Uhr musiziert die fröhliche Hamburger Kapelle „8 to the Bar“ mit Claas Vogt. Besucher können sich auf Musik mit Swing und Charme freuen.