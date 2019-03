Lübz : Letzter Feinschliff bei den Lübzer Narren

von svz.de

01. März 2019, 09:47 Uhr

Bevor heute Abend um 21 Uhr die Eröffnungsveranstaltung der 66. Karnevalssaison des LKC ’54 über die Bühne geht, gibt es für die Verantwortlichen noch jede Menge zu tun.

„Wie so oft müssen noch finale Arbeiten in den Stunden vor Programmbeginn bewältigt werden. Viele Ideen und Änderungen fließen in die Vorbereitungen ein, um das Programm jedes Jahr noch ein bisschen perfekter zu machen, sagt Torsten Jarchow,

Schatzmeister LKC ’54. Dazu trage vor allem der Altkarnevalist und Senior-Cheftechniker „Charly Torf“ mit seiner ausgefeilten Lichttechnik bei. Eine neue Lampe und Lichteffekte bringen die Gäste jedes Jahr in die richtige Stimmung, vor allem in diesem Jahr zum Thema: „Black & White“. Die Karnevalisten seien seit einigen Wochen über die Plakate in und um Lübz eingeladen.

Nach der heutigen Eröffnung findet morgen der große Galaabend statt. Am Sonntag ist Kinderkarneval und am Montag der Rosenmontagsball mit lustigen Büttenbeiträgen der „besonderen Art“. Als zusätzliche Besonderheit soll es in diesem Jahr eine große Tombola geben.