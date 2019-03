Lübz : Lesezeit in der Bibliothek

von svz.de

25. März 2019, 08:38 Uhr

Es ist wieder Lesezeit in der Bibliothek Lübz. Wer einen literarischen Nachmittag zwischen Bücherregalen verbringen möchte, sollte am 27. März um 15 Uhr in die Bibliothek kommen. Dort wird in Anne Sterns „Das Glück ist ein flüchtiger Vogel“, Brigitte Riebes „Marlenes Geheimnis“, Veit Etzolds „Schmerzmacher“ und Carmen Korns „Zeitenwende“ geschmökert. Anmeldung unter Telefon 038731/471838 oder per E-Mail an bibliothek@luebzerland.de.