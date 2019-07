Goldberg : Land der Feen und Kobolde

von svz.de

16. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die populäre irische Sängerin und Harfenistin Hilary O'Neill kommt wieder mit einer neuen Show. Mit Charme und Humor spricht sie die Liebhaber traditioneller irischer Musik sowie die Genießer klassischer Musik gleichermaßen an. Hilary singt in englisch und gallisch und erzählt die begleitenden Geschichten und Gedichte auf deutsch. Mit Harfe, Gesang und Geschichten lädt Hilary ihr Publikum zu einer außergewöhnlichen musikalischen Reise in das Land der Feen, Kobolde, Zwerge, Riesen ein. Mal fröhlich, mal melancholisch. Ihre Lieder sprechen von neuer und vergangener Liebe, vom Verlassen der geliebten Heimat und dem Wunsch, eines Tages dorthin zurückzukehren. Die Harfe erklingt am Donnerstag, 15. August, in der evangelischen Kirche in Goldberg. Karten gibt es an der Abendkasse für 20 Euro.