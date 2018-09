Plau am See : Kur- und Heilwald für Plau am See

Ausgebaute Innenhöfe und heilende Wälder – das waren nur einige der Themen der 21. Sitzung der Plauer Stadtvertretung am Mittwochabend. 17 der 19 Vertreter waren zugegen, um den ausgedehnten Themenkatalog schließlich Stück für Stück in demokratischer Manier abzuarbeiten. Seit der letzten Sitzung, die bereits drei Monate zurücklag, hatte sich einiges getan in der Seestadt: Das Wunder der vom Bund mit 11,4 Millionen Euro geförderten Ortsumgehung ist endlich in Sack und Tüten, die Organisation rund um weitere DSL-Anschlüsse treibt weiter die Bevölkerung um und der Burghof erinnert zuweilen an den gefühlt ewig währenden Bau der Elbphilharmonie. Doch langsam mahlen eben die Mühlen der Losvergabe für Bauarbeiten. Bisher können, laut Mitteilung von Plaus Bürgermeister Norbert Reier, jedoch „die Zuwegung der Burg, die Vorplatzgestaltung und der barrierefreie Zugang" mit „der jetzigen Vergabe gesichert werden". Zeitablauf und Investitionssumme werden aber nochmals überarbeitet. Trotzdem: „Ich bin optimistisch, dass wir die Dinge in einem zeitlichen Rahmen wieder zusammenbekommen", so Bürgermeister Norbert Reier über den bisherigen Stand der Abläufe rund um die Anlage, welche auch das zukünftige Haus des Gastes beherbergt. Nun wird der Förderantrag überarbeitet, Zentrales Thema im doppelten Sinn ist auch der Nordteil des Mittelalterlichen Stadtkerns. Im Triangel zwischen Töpferstraße, Steinstraße und Lange Straße sollen die Bebauungspläne grundsätzlich geändert werden. Ob Solaranlagen, gestaltete Innenhöfe oder Ferienwohnungen – das Wohnen soll attraktiver und Leerstand weitgehend vermieden werden. „Auch die Arztpraxen sollen Entwicklungsmöglichkeiten haben", so der Bürgermeister, der damit auf das Problem übervoller Wartezimmer und bisher geringfügiger Änderungsmöglichkeiten eingeht. Fast einstimmig fiel hier das Urteil der Stadtvertretung, um dem Entwurf der Änderung des Bebauungsplanes den Weg zu ebnen. Apropos geebnete Wege: Diese sollen zukünftigen Gästen und Patienten im geplanten Kur- und Heilwald in Quetzin ein wohliges Gefühl unter die Füße zaubern. Der Landschaftsarchitekt Frank Claus, der durch den Entwurf des Brunnens am Marktplatz bereits seine Spuren im Plauer Stadtbild hinterlassen hat, stellte erste Ideen vor. Die „Bodenbeschaffenheit, die Nähe zum See und zur Klinik" eigneten sich laut Claus optimal für den Ausbau eines solchen gesundheitsfördernden Waldes. Dieser befindet sich zwischen Steindamm und Quetziner Straße. Weitere Punkte, die ein solches Projekt begründen sollen: Allein 31 Prozent der Übernachtungen entfielen im Jahre 2017 laut Schätzungen der Stadt Plau am See auf die örtlichen Kliniken. Deren Gäste und Patienten sind auch potenzielle Besucher. Die Kosten des mit Trainingsgeräten, Pavillons und Beschilderungen ausgestatteten Pfades belaufen sich ersten Berechnungen zufolge auf 566 450 Euro netto. Der Förderantrag soll nun gestellt werden. Wer weitere Informationen rund um die Beschlüsse der Plauer Stadtvertreter einsehen möchte, dem sei das Bürgerinformationssystem ans Herz gelegt, das im Oktober freigeschaltet werden soll: www.stadt-plau-am-see.de.











