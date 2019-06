Mestlin : Kunst, Musik und Markttreiben auf dem Forsthof

Zu Pfingsten an drei Tagen Hochbetrieb

von Onlineredaktion pett

08. Juni 2019, 05:00 Uhr

Der Verein Ichthys veranstaltet auf dem Forsthof Mestlin eine Kunstausstellung mit Markttreiben und musikalischen Darbietungen. Zugunsten des Vereins werden neben Handwerkskunst auch Zauberhaftes aus Wolle, Kleidung und Accessoires, Floristik und Blumen sowie weitere Artikel angeboten. Für Kinder und Jugendliche gibt es neben Ponyreiten Bastel- und Malangebote. In der Ausstellung werden Fotoarbeiten zum Thema Kämpfer gezeigt. Zudem können Gäste Zeichnungen und Skulpturen, die in den Seminaren von Rebekka Ullmann und Eva-Maria Hövener entstanden sind, betrachten. Geöffnet ist an allen drei Pfingsttagen von 11 bis 18 Uhr.