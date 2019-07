MEstlin/Goldberg : Kulinarisches Angebot

Kochklub und Würstchen-Grillen in Mestlin und Goldberg

von nitr

17. Juli 2019, 05:00 Uhr

Kinder und Jugendliche können heute in Mestlin und am morgigen Donnerstag, 18. Juli, in Goldberg kostenlos leckeres Essen zubereiten.

Im Kinder- und Jugendraum Mestlin, Marx-Engels-Platz 5, findet heute Abend von 17 bis 19 Uhr der Kochklub statt. Ab einem Alter von elf Jahren können die Teilnehmer gemeinsam kochen und im Anschluss das Ergebnis probieren.

Im Goldberger Jugendclub, Parkstraße 14, ist am morgigen Donnerstag, 18. Juli, Clubgrillen im Garten geplant. Amtsjugendpfleger Johann Oltmanns-Leimgruber lädt hierzu in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr ein. In der Einladung heißt es: „Kurz vor der Sommerpause grillen wir im Clubgarten ’ne Runde Würstchen.“

Von Montag, 22. Juli, bis Freitag, 9. August, bleiben die beiden Clubs in Mestlin und Goldberg wegen Urlaubs geschlossen.